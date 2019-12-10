Глава медклиники погиб на следующий день после юбилея. Он разбился по дороге на отдых вместе с семьёй

Выезд на встречную полосу стал причиной страшного ДТП на автодороге Москва – Астрахань в Воронежской области. Погибли пять человек.

По информации областного ГУ МВД, 10 декабря около 11:30 на 622-м километре трассы, в Борисоглебском районе, водитель микроавтобуса «Пежо Боксер», по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся со встречным грузовым «Мерседесом», а затем – с попутным ВАЗ-2110. Водитель и четыре пассажира микроавтобуса скончались на месте. Пассажир микроавтобуса и водитель «Лады», 53-летний житель Волгограда, были госпитализированы.

В микроавтобусе разбилась семья известного в Волгограде врача Олега Соловьева, открывшего свою медицинскую клинику «Движение», пишет «Блокнот Волгоград». Как раз вчера, 9 декабря, он отметил 60-летие. Поздравления медику пришли от пациентов и коллег со всех уголков страны. Как сообщает ИА «Высота 102», отмечали юбилей доктора Соловьева с его друзьями и коллегами в клинике в Волгограде. Сегодня семья отправилась в Москву на микроавтобусе, чтобы потом улететь за границу.





Погибли он сам, его супруга, дочь и зять. Личность четвертого пассажира устанавливается. Выжил только 32-летний сын Олега – Алексей Соловьев. По данным волгоградской «КП», сын и дочь Олега Соловьева работали в его клинике врачами: 26-летняя Ирина была косметологом, Алексей – хирург.