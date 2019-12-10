Spar примеряет сценарий «Юлмарта». К активам ретейлера присматривается Сбербанк

Торговый дом «Интерторг» выставит на продажу два здания. Сумма сделки может начинаться от миллиарда, но этого все равно не хватит, чтобы расплатиться с долгами поставщикам.

Универсам Spar / автор фото Антон Новодережкин/ИТАР-ТАСС

Ретейлер «Интерторг» («Семья», Spar, «Идея»), накопивший более 3 млрд рублей долгов, до конца года закроет треть своих магазинов. Как рассказал «Фонтанке» совладелец компании Мушвиг Абдуллаев, до конца года прекратит работу 141 торговая точка. «В основном это будут регионы – Мурманск, Карелия, Архангельская область и Москва. В Петербурге и Ленобласти закроется мало», – сказал он.

На начало октября 2019 года под управлением «Интерторга» работало 249 универсамов «Семья», восемь супермаркетов «Идея», а также 184 супермаркета и 11 гипермаркетов международного бренда Spar, который «Интерторг» развивает по франчайзингу.

По информации «Фонтанки», первый этап реструктуризации должен завершиться 12 декабря. Согласно приказу за подписью Абдуллаева (есть в распоряжении издания), к этому сроку будет закрыто 36 универсамов «Семья». Вопреки заявлению главы ретейлера, большинство из них расположены в домашнем регионе: 20 в Петербурге, 10 в Ленобласти, а также еще по три в Карелии и Мурманской области.

На наследство «Интерторга» претендуют петербургские сети «Реалъ» и «Семишагофф», каждая из них готова забрать по 50 магазинов, рассказали «Фонтанке» поставщики компаний. Совладелец «Реала» Александр Мышинский подтвердил информацию. По его словам, именно такое количество компания «нацелилась забрать», но сделки еще не закрыты. По словам собеседников «Фонтанки» на розничном рынке, интерес к освобождаемым «Интерторгом» помещениям проявляют также федеральные сети, в частности «Дикси» и «Верный». Общение сетей идет напрямую с собственниками помещений: сам «Интерторг» официально не уведомлял о расторжении договоров аренды: компания просто вывозит товар и прекращает платежи. При этом ретейлер предлагает коллегам по рынку купить торговое оборудование в закрывшихся магазинах.





Также с 13 декабря прекратит работу фабрика-кухня на Софийской, 60, которая снабжала кулинарией магазины Spar. Во многих супермаркетах витрины с салатами и готовыми блюдами уже опустели. Компания продолжает сокращать штат сотрудников и избавляться от внештатного персонала.

О проблемах «Интерторга» «Фонтанка» подробно рассказывала в середине октября. Из-за долгов, которые на тот момент достигли 1 млрд рублей, поставщики стали останавливать отгрузки товара и полки стали пустеть. На 10 декабря в картотеке арбитража сумма требований к ретейлеру пересекла отметку 3 млрд рублей.

Восемь компаний заявили о намерении обратиться с банкротным иском, терпение контрагентов «Интерторга» на исходе. Как рассказали «Фонтанке» несколько поставщиков, если раньше после подачи иска о взыскании задолженности представители сети в течение одной-двух недель выходили на связь, то теперь переговоры с компаниями, обратившимися в арбитраж, не ведутся. «Нам отвечают, что свободных средств хватает только на зарплаты сотрудникам и оплату поставок фреша (товаров с коротким сроком годности. — Прим. ред.)», – говорит один из собеседников издания.

Помимо поставщиков «Интерторг» задолжал Сбербанку. По информации «Фонтанки», сумма требований составляет более миллиарда рублей. Таким образом, если финансовый гигант предъявит официальные претензии и войдет в реестр кредиторов, поставщики «Интерторга» рискуют остаться ни с чем. Но пока кредитная организация предложила рассчитаться с ней во внесудебном порядке: срок исполнения обязательств истекает 15 декабря.

В Сбербанке на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. Совладелец «Интерторга» Мушвиг Абдуллаев подтвердил, что банк является кредитором компании и сейчас идут переговоры о урегулировании задолженности.

По его словам, один из вариантов – продажа недвижимости. Речь идет о двух торговых комплексах. Первый площадью 8 тыс. кв. м расположен на пересечении пр. Блюхера и Кушелевской дороги, он введен в эксплуатацию и частично заполнен арендаторами. Второй объект площадью 9,5 тыс. кв. м на пересечении Ленинского пр. и пр. Героев достроен, но не отремонтирован.

В конце ноября и начале декабря уставный капитал владеющих объектами ООО «Северная столица» и ООО «Звездное» (принадлежат Мушвигу и Аллахверди Абдуллаевым) вырос с 10 тыс. до 204 и 209 млн рублей. «Это сделано для удобства покупателя», – пояснил Мушвиг Абдуллаев, но имя инвестора не назвал.





По словам участников рынка торговой недвижимости, данные объекты также выставлялись на открытую продажу. В частности, за ТЦ на Блюхера «Интерторг» хотел выручить 1 млрд рублей, говорит владелица агентства торговой недвижимости Екатерина Лапина. ТЦ на Ленинском, несмотря на большую площадь, будет стоить дешевле, поскольку проект пока не завершен, отмечают брокеры. Помимо них «Интерторг» продает ряд небольших помещений в стрит-ретейле в Гатчине, Никольском и Мурино, а также земельный участок в Кудрово.

Если «Интерторгу» удастся закрыть сделку и рассчитаться со Сбербанком, то розничный бизнес компания сохранит за собой, говорит Мушвиг Абдуллаев. Если нет, то розница за долги может отойти кредитной организации, тогда как владельцы сети сосредоточатся на управлении недвижимостью. «Смотрим все варианты», – сказал предприниматель.

Но поставщики опасаются, что при обоих сценариях могут остаться внакладе. На прошлой неделе в ЕГРЮЛ было зарегистрировано ООО «Спар СПб» с уставным капиталом 1 млрд рублей. Имя его учредителя — Григорий Кравцев — не вызвало ассоциаций у участников рынка. Мушвиг Абдуллаев сообщил, что не имеет отношения к ООО «Спар СПб». «Все по-старому, мы занимаемся погашением долгов перед Сбербанком и поставщиками», – сказал он.

Но, по словам контрагентов «Интерторга», они уже слышали упоминание ООО «Спар СПб» от закупщиков ретейлера. Новое юрлицо может быть создано для того, чтобы перевести на него договоры со сговорчивыми поставщиками. Тем, кто продолжит отгрузки, пообещают закрыть долг, а вот, тем кто не пойдет навстречу, возможно, предстоит добиваться выплат в рамках банкротного процесса.

Такой сценарий — испытанный прием разрешения финансовых затруднений. В частности, ранее его реализовал ретейлер «Юлмарт». Получив вал банкротных исков в ходе акционерного конфликта, компания уговорила поставщиков перезаключить договоры с новым юрлицом ООО «Юлмаркет». Это позволило продолжить операционную деятельность и остаться на рынке, пока старые юрлица увязли в банкротных процессах.

В случае «Интерторга» может реализовываться как в интересах нынешних владельцев, если им все же удастся сохранить за собой розничный бизнес, так и в интересах структур Сбербанка, которые могут забрать сеть с целью последующей перепродажи. Но во втором случае новому юрлицу предстоит перезаключить договор франшизы с нидерландской компанией. Генеральный директор Spar Russia B.V. Сергей Локтев оставил вопрос о перспективе разрыва отношений с «Интерторгом» и переходе прав на вывеску Spar в Северо-Западном регионе другому игроку без комментариев.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»