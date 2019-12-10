Лобовое столкновение лесовоза и грузовика перекрыло трассу Петербург – Псков. Водитель выпал из того, что было кабиной

Движение по автодороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков днём 10 декабря некоторое время было перекрыто из-за серьёзного ДТП.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14 часов на 248-м километре трассы, у посёлка Сверотово в Псковской области, лесовоз столкнулся с грузовиком. Пострадал один человек. Движение оказалось перекрыто, открыли его только в 15:40.

Водитель «Газели», судя по фотографиям, выпал из машины: видимо, не был пристёгнут. Подписчик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Далер вёл репортаж с места аварии. Водитель, по его словам, лежал на асфальте, дышал. Сначала приехали сотрудники МЧС, но трогать его не стали. Пострадавшего увезла скорая.

По словам шофёра лесовоза, «Газель» выехала ему навстречу. Чтобы уйти от прямого столкновения, он принял влево, но ДТП избежать не удалось. Точные обстоятельства ДТП установит полиция.



