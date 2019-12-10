Экс-главе фонда капстроительства Андрею Молоткову назначили штраф за взятку

Смольнинский районный суд Петербурга присудил бывшему главе подведомственного комстрою фонда капитального строительства и реконструкции Андрею Молоткову выплатить 3 млн рублей штрафа по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает 10 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В 2013 году комитет по строительству заключил с ООО «СФ Де Люкс», подконтрольным бизнесмену Владимиру Артееву, контракт на возведение детской школы искусств на Туристсткой улице на 223,2 млн рублей.

Как полагало обвинение, Молотков, назначенный на свой пост братом бизнесмена — главой комстроя (с октября 2012-го по август 2013 года) Андреем Артеевым, а также замглавы ФКСР по строительству Андрей Еремин, директор департамента строительства объектов здравоохранения и культуры ФКСР Павел Гаврильчук, начальник управления Сергей Клубов и ведущий специалист ФКСР Никита Мошуров с августа 2014 года по июль 2015 года подписали акты приемки работ на 24,9 млн рублей, зная, что на деле работы не были выполнены.

В период времени с ноября 2012-го по 21 марта 2013 года фактический руководитель группы компаний ООО «СТС», «БалтЭнерго», «СТИК», «СФ Де Люкс» Владимир Артеев в ходе личной встречи предложил Молоткову взятку в сумме не менее 1 млн рублей в месяц за общее покровительство подконтрольных бизнесмену компаний. Молотков, как подтвердил суд, получил взятку от неустановленного лица. Фигуранты дела не признали вину.





Обвинение, по данным «Фонтанки», запросило для экс-главы ФСКР условный срок и штраф. Однако суд решил иначе: все обвиняемые отделались штрафами. Молоткову присудили выплатить 3,06 млн рублей с рассрочкой уплаты на 60 месяцев. Клубову, Гаврильчуку и Еремину – по 70 тысяч рублей.

Напомним, в июле 2019 года стало известно, что основатель ГК «Единые решения» Владимир Артеев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, которое предполагает признание вины и дачу показаний против других фигурантов дела.

Детская школа искуств на Туристской улице недостроена до сих пор. В последнем контракте, согласно данным сайта госзакупок, подрядчик, компания «Монолитстрой», планово должна завершить проект до 29 мая 2020 года.