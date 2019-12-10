Якутский шаман снова не добрался до Москвы. Его задержали по пути в столицу

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Якутский шаман Александр Габышев с марта взял путь из Якутии в столицу, чтобы «изгнать дьявола». Он катил за собой тележку с необходимыми вещами. В том числе с юртой, которую он ставил у дорог для ночлега. Дойти до Москвы «шаман-оппозиционер» рассчитывал в конце 2020-го – начале 2021 года.

В конце августа ему пытались помешать его коллеги из байкальской общины «Тэнгэри»: они задержали «воина» на границе с Улан-Удэ и заявили, что тот нарушил заветы и не сможет применить силу.

19 сентября Габышев был задержан на границе с Иркутской областью. Сторонники шамана сообщают, что силовики якобы провели целую спецоперацию: двигались молча, были будто бы вооружены, перекрыли трассу, а свои действия не объяснили. Их было больше десятка.

Шаманы не первый раз пытаются влиять на федеральную политику. В 2015 году шаман Коля из Нарьян-Мара провёл обряд в стенах Мариинского дворца, где заседают петербургские депутаты. Визит собеседника духов вызвал переполох среди парламентариев. Была создана специальная комиссия. Впрочем, сам ненецкий гость, который тогда побывал и в Смольном, заявлял, что среди депутатов меньше мёртвых душ, чем среди чиновников. «В ЗакСе были три души, в Смольном – шесть», – говорил шаман Коля про прежний Смольный и прежний ЗакС. Обнаруженное зло он потом похоронил в Арктике. Единственным известным последствием его визита стала смена политической окраски у его противника, экс-депутата от КПРФ Константина Смирнова. Через три года тот стал членом «Единой России».