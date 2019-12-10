«Сдали нервы». Аваков рассказал, как Сурков бросал бумаги на нормандском форуме в Париже

Глава украинского министерства внутренних дел Арсен Аваков раскрыл подноготную переговоров в «нормандском формате», которые проходили 9 декабря в Париже.

«У господина [помощника президента РФ Владислава] Суркова сдали нервы, он там бумаги бросал на стол и кричал: "Мы так не договаривались!"» – приводит слова Арсена Авакова сайт МВД республики 10 декабря.

По оценке чиновника, представители Кремля якобы вели себя «эмоционально и некомпетентно». В частности, споры вызвало предложение продолжить дальнейший отвод войск.

При этом Аваков настаивает, что международные партнеры, например канцлер ФРГ Ангела Меркель, обещали поддержку украинской стороне.



