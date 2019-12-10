«Сдали нервы». Аваков рассказал, как Сурков бросал бумаги на нормандском форуме в Париже
Глава украинского министерства внутренних дел Арсен Аваков раскрыл подноготную переговоров в «нормандском формате», которые проходили 9 декабря в Париже.
«У господина [помощника президента РФ Владислава] Суркова сдали нервы, он там бумаги бросал на стол и кричал: "Мы так не договаривались!"» – приводит слова Арсена Авакова сайт МВД республики 10 декабря.
По оценке чиновника, представители Кремля якобы вели себя «эмоционально и некомпетентно». В частности, споры вызвало предложение продолжить дальнейший отвод войск.
При этом Аваков настаивает, что международные партнеры, например канцлер ФРГ Ангела Меркель, обещали поддержку украинской стороне.
Справка:
9 января в Париже прошел саммит в «нормандском формате», где встречались лидеры России, Украины, Франции и Германии. Это была первая подобная встреча с октября 2016-го. Кроме того, в Париже прошли первые полуторачасовые переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые российская сторона оценила как «деловые». Стороны договорились о новом обмене удерживаемыми лицами до Нового года, разведении сил и прекращении огня на новых участках, а также расширенном мандате ОБСЕ.
Президент Зеленский заявил, что «самое большое поражение для Украины» в Париже - это то, что он не смог договорится о восстановлении контроля над границей. Тем не менее организаторы нового майдана признали, что глава государства не допустил зрады (предательства. — Прим. ред.) интересов страны, поэтому демонстранты разошлись от стен президентского офиса.