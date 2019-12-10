Снегоуборщик, трактор и свободный рынок. Прокуратуре не понравилась цена техники через год после продажи, депутат МО «Правобережное» дает объяснения в СК

Сотрудники следственного управления Петербурга провели 9 декабря выемку документов в МО «Правобережное». Сегодня они затребовали на допрос муниципального депутата Евгения Давыдкина.

Как сообщает 10 декабря пресс-служба прокуратуры, ведомство решило провести проверку соблюдения законодательства в муниципальном унитарном предприятии, директор которого является по совместительству депутатом 6-го созыва на непостоянной основе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО «Правобережный». Подспорьем в работе им были материалы отдела БЭП Невского УМВД.

«Проверка вскрыла, что у директора, а также иных лиц из числа руководства предприятия возник умысел на хищение муниципального имущества – техники для уборки дорожной инфраструктуры», – уверены в прокуратуре.

Так, якобы МУП наняло оценщиков, которые занизили рыночную стоимость техники предприятия. И на аукционе она ушла подконтрольному юридическому лицу, что нанесло «бюджету муниципального образования ущерб на сумму более 2,4 млн рублей».





«Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)», – сообщает прокуратура.

Как рассказал «Фонтанке» заместитель главы МО Николай Беляев (глава сейчас в отпуске), в рамках следственных действий СК интересовали документы о ликвидации МУП в начале 2018 года. Тогда предприятие реализовало технику, которое получило от МО в оперативное управление, на конкурсе. По предварительной информации, речь идет о снегоуборщике, паре тракторов, цистерне и еще паре единиц. Фирму, которая проводила оценку, привлек МУП, и именно к её результатам у СК были вопросы, по словам Беляева. По версии СК, рыночная стоимость техники на тот момент была значительно выше.

Сейчас услуги по уборке подконтрольной территории закупаются МО с помощью конкурсов.

«Фонтанке» удалось дозвониться и до Евгения Давыдкина, который в указанный период возглавлял МУП «Проект 21 век», занимавшийся по договору уборкой территории МО. Как выяснилось, депутат сейчас на допросе в СК, но пообещал дать свои пояснения: «...когда выйду, если... ну вы понимаете».