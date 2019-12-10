Парламент Финляндии одобрил самого молодого премьер-министра в мире

Парламент Финляндии проголосовал 10 декабря по вопросу доверия новому премьер-министру Санне Марин, которая представляет Социал-демократическую партию. Из 200 депутатов 99 проголосовали «за», 70 – «против». Таким образом, 34-летняя Марин стала самым молодым премьером в мире.

«Я хочу построить общество, в котором каждый ребенок может стать кем угодно и каждый человек может жить и расти достойно», – написла Марин утром в день голосования в своём Twitter.

Антти Ринне, глава предыдущего правительства, сформированного в июне 2019 года, ушёл в отставку после скандала с «Почтой Финляндии» и забастовок. Партия «Центр» заявила министру о потере доверия. После этого СДП выбрала нового кандидата.





Все партии, составившие летом правительственную коалицию, объявили, что они согласны войти в новое правительство с той же программой. Поскольку вся пятёрка имеет большинство в парламенте, голосование 10 декабря стало формальностью. Премьера также утвердит президент.

В новое правительство вошли 19 министров: 12 мужчин и 7 женщин. Доля мужчин — 36%. Для сравнения: в кабмине Юхи Сипиля (2015 – 2019) этот показатель был чуть выше — 37%.

Санна Марин воспитывалась в однополой семье рабочего класса, стала первой в семье с университетским образованием, в 27 лет возглавила городской совет второго по населению города Финляндии — Тампере. Подробнее.