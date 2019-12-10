Возможность изъять машину у пьяного водителя внесена в новый КоАП

ГИБДД внесла вопросы изъятия автомобилей у нетрезвых водителей в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил 10 декабря в Совете Федерации замглавы ведомства Владимир Кузин.

«Нами сформированы предложения, которые должны радикально изменить положение вещей – ввести возможность конфискации транспортных средств в случае нарушения правил, связанных с повторным проездом в состоянии алкогольного опьянения. <...> Одновременно они внесены в проект нового Кодекса об административных правонарушениях», – цитирует Кузина ТАСС.

Эта идея обсуждается несколько лет, например соответствующий законопроект поступал в Госдуму в 2013 году. В мае этого года МВД России направило своё предложение в правительство для закрепления на законодательном уровне.





В настоящее время межведомственная рабочая группа готовит новый КоАП параллельно с реформой контрольно-надзорной деятельности – так называемой регуляторной гильотиной, которая предусматривает отмену всех устаревших и избыточных требований к бизнесу, отмечает ТАСС. Новый кодекс может быть принят в следующем году, и тогда он вступит в силу 1 января 2021 года.

Сейчас управление транспортным средством в состоянии опьянения или передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, наказываются по статье 12.8 КоАП – административным штрафом в 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5 – 2 года. Если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность, предусматривающая в том числе длительное лишение свободы.

Как раз в минувшие выходные УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводило рейды «Нетрезвый водитель». «Фонтанка» рассказывала, как проходили некоторые задержания: с погонями, стрельбой и даже под плач младенца.



