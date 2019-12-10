«Считаем неэтичным делать какие-либо выводы». «Метрострой» подтвердил задержание гендиректора

ОАО «Метрострой» прокомментировало информацию о задержании своего генерального директора Николая Александрова. Ранее на предприятии прошли обыски.

«9 и 10 декабря генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Вадимович Александров на работе не появился, – сообщает «Метрострой» 10 декабря. – Связь с ним отсутствует. По имеющейся у нас информации, он задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения. Нам неизвестно, с какой целью и в рамках какого дела произошло задержание и какова позиция обвинения. До предъявления обвинения и вынесения решения судом по нему считаем нецелесообразным и неэтичным высказывать предположения и делать какие-либо выводы. Призываем к этому и общественность».

Дополнительно в компании сообщили, что работа предприятия продолжается, реализация государственных контрактов проходит в рабочем порядке. «Обязательства, имеющиеся у компании перед городом, будут выполняться, – подчеркивает пресс-служба. – В частности, в рамках гарантийных обязательств устранены протечки, возникшие накануне на станции метро "Дунайская"».

Ранее стало известно, что Александров был доставлен на Литейный после того, как обыски в «Метрострое» провели сотрудники следственного управления УФСБ и Службы контрразведывательного обеспечения объектов на транспорте.



