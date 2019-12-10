СК: На Кубани полицейские заставили задержанного рвать коноплю в лесу, чтобы помочь коллегам улучшить показатели

Двое участковых из Краснодарского края предстанут перед судом за то, что, по версии следствия, заставили местного жителя рвать коноплю в лесу для улучшения показателей коллег. О завершении расследования 10 декабря сообщает региональное управление СК.

Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Как установило следствие, не позднее августа 2018 года участковые пришли домой к 50-летнему жителю станицы Канеловской и задержали его без каких-либо оснований. В отделении участковые угрозами заставили мужчину нарвать конопли. Тот согласился, «испугавшись негативных для себя и своей семьи последствий».

После полицейские отвезли задержанного в лес, где росла конопля. По указанию участковых мужчина нарвал конопли, сложил ее в пакет и стал ждать, когда его задержат другие полицейские. В итоге против него возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, которое, правда, затем прекратили из-за отсутствия состава преступления.



