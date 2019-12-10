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10.12.2019 15:20
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В Группе «Эталон» поздравили 11 000-го покупателя с начала 2019 года

В Группе «Эталон» поздравили 11 000-го покупателя с начала 2019 года

Группа «Эталон»

В центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 11 000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейным» покупателем стал Павел, который приобрел квартиру для своей семьи в новом проекте Галактика Pro, строящемся в Адмиралтейском районе вблизи наб. Обводного канала.

«В преддверии Нового года приятно подводить итоги. 11000-го покупателя в этом году мы поздравляем на две недели раньше, чем в прошлом, – рассказал Геннадий Щербина, генеральный директор Группы «Эталон». – Это говорит об активной, успешной нашей работе и доверии покупателей».

«Мое знакомство с компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» произошло пять лет назад, когда я приобрел квартиру в комплексе «Галант». Но время идет, наша семья выросла, поэтому квартирный вопрос вновь стал для нас актуален. Проезжая сегодня утром мимо порядка пяти жилых комплексов Петербурга, я отметил, что все проекты высокого качества и возведены Группой «Эталон». На мой взгляд, более надежного застройщика в Санкт-Петербурге не найти! Хочу выразить благодарность, ведь ваша компания не просто строит качественные дома, но и дарит людям счастье», – прокомментировал свой выбор Павел.

К поздравлениям «юбилейного» покупателя присоединился Сергей Титаренко, исполнительный директор «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»): «Нам очень приятно, что проекты Группы «Эталон» пользуются таким высоким спросом, и, убедившись в высоком качестве строительства, покупатели к нам возвращаются снова. Поэтому мы надеемся, что, когда подрастут Ваши дети, Вы обязательно вернётесь в Группу «Эталон» за квартирой для них», – отметил он.

По доброй традиции Группы «Эталон» «юбилейному» покупателю вручили памятные подарки.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК "Галактика Pro" - застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Галактика"", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

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