Директор: Панику в школе №246 запустили полицейские. Они уже приходили с автоматами и в касках

Поток детей хлынул к гардеробу и образовал давку в 246-й школе Приморского района ещё до объявления об эвакуации по громкой связи. Дети получили информацию о якобы заложенной бомбе от полицейских, заявила «Фонтанке» днем 10 декабря директор школы Раиса Полякова.

По словам Поляковой, накануне в 13.45 в 246-ю школу на улице Планерной пришли полицейские. Визит совпал с переменой.

«Зашли сотрудники полиции. Дети услышали: "Эвакуируемся, школа заминирована"», — отметила Полякова.

Затем, по ее словам, учащиеся хлынули к гардеробу и заблокировали проход. В это время, согласно инструкции, вахтёр передала информацию о заминировании руководителю, затем о тревоге сообщили по громкой связи.





К тому моменту, когда учителя спустились, дети уже толпились на первом этаже, создавались давка. По словам Поляковой, порядок удалось организовать довольно быстро, все дополнительные выходы были открыты.

Распространённая в социальных сетях информация о травмах не подтвердилась, уточнила руководитель.

Полякова отметила, что в прошлый раз эвакуация в школе проводилась 5 декабря, тогда полицейские заявились с автоматами и в касках. Паники удалось избежать, так как тревога выпала на вечернее время. В учреждении находилось около 300 детей из 1500 учащихся.

Ранее родители начали распространять видео эвакуации из школы на Планерной улице. Кадры запечатлели толпящихся детей, сообщалось о пострадавших. Один из старшеклассников рассказал корреспонденту «Фонтанки», что действительно напугались несколько ребят в возрасте 10–11 лет, а часть школьников специально создавали волну негатива.