Цой жив. В Малайзии клеща назвали в честь российского музыканта

Новый вид панцирных клещей Trachyoribates получил название viktortsoii. Музыкант вдохновлял исследователей во время экспедиции.

«Новый вид клещей Trachyoribates обнаружен в подстилке лесов в Малайзии. Вид Trachyoribates viktortsoii схож с Trachyoribates annobonicus P?rez-??igo, 1981, с длинными межламеллярными щетинками <...>, но отличается от последних полной сетчатой поверхностью тела», – сообщается 10 декабря в исследовании Сергея Ермилова в журнале Systematic and Applied Acarology.

Российский ученый проводил исследования почвенных панцирных клещей в лесах в Юго-Восточной Азии вместе с коллегами из Института зоологии из Братиславы. Им удалось открыть третий вид клещей вида Trachyoribates, которые, как считалось ранее, обитают только в Новой Гвинее.

Ермилов рассказал, что новый вид назван в честь покойного Виктора Цоя, песни которого «продолжают служить музыкальной основой для научных исследований».



