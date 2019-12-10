Плакали наши пенсии до 2022 года. Госдума продлила «заморозку»

Депутаты Государственной думы в окончательном третьем чтении 9 декабря приняли закон о продлении заморозки накопительных пенсий еще на один год – до 2022 года включительно.

Напомним, что ровно год назад, в декабре 2018 года, заморозку накопительной части пенсии уже продлевали до 2021 года. А началась она в 2014 году. Еще один год позволит сэкономить почти 635 млрд рублей на трансферте на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет ПФР. Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы направят в страховую часть, то есть на выплаты нынешним пенсионерам.

Как писала «Фонтанка», вероятно, что «временная заморозка» будет продлеваться и дальше. Пока наблюдается сложная демографическая ситуация, а экономика показывает весьма скромные темпы роста, сложно представить себе разморозку без серьезного ущерба для нынешних пенсионеров или без роста дотаций Пенсионному фонду со стороны федерального бюджета.







