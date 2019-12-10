В Петербурге задержан бизнесмен Юнг, который запустил домино-шоу силовиков

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали бизнесмена Юнга, подозреваемого в выводе за рубеж 700 млн рублей. По данным «Фонтанки», фигуранта уголовного дела взяли 9 декабря.

Напомним, именно с Юнга началась эстафета по передаче сумки с 19 млн рублей в интересах предпринимателя. К цепочке приложили руку адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Алексей Одинцов и заместитель начальника городской транспортной прокуратуры Тимур Горный, но их обделили статусом фигурантов уголовного дела о посредничестве в передаче взятки. Закончили своё путешествие 19 млн рублей в руках оперативника управления по противодействию коррупции полицейского главка Кирилла Лисового. Ему сумму передал замглавы управления СКР по Приморскому району Шиманский – уже в рамках оперативного задания. 18 979 000 рублей оказались муляжом. Лисовой в настоящее время арестован, Шиманский находится под подпиской о невыезде.

Теперь круг замкнулся. В руках следователей оказался бизнесмен, который изначально якобы пытался откупиться от тех, кто возбуждал его уголовное дело, а затем, когда сумма вознаграждения выросла (финальная сумма составила 38 млн, 19 были, вероятно, первым траншем), избавился от просителей при помощи ФСБ. И если вторую проблему ему решить удалось, то первая осталась лежать в ГСУ полицейского главка. И под Новый год ей суждено получить развитие.



