Дилер Infinity в Канаде продал клиенту Tesla. В знак благодарности

Дилер Infinity из канадского города Шербрук, провинция Квебек, продал своему клиенту Tesla Model 3 в знак признательности за многолетнюю лояльность по отношению к японскому люксовому бренду. Смена марки связана с тем, что покупатель решил пересесть на электромобиль, а Infinity их пока не делает, так что единственным выходом, удовлетворившим всех, стала новенькая Tesla.

Несмотря на то, что Infnnity это люксовый бренд, являющийся частью Nissan – одного из первых автопроизводителей, начавших серийный выпуск электромобилей, – полностью электрического «Инфинити» пока нет, пишет Electrek. Его появление запланировано на 2021 год, скорее всего, это будет электрический кроссовер на основе концепта QX Inspiration, представленного публике в начале 2019 года. При этом почти все конкуренты Infnnity, такие как BMW, Audi, Mercedes-Benz, Jaguar и так далее, или уже выпускают электромобили, или начинают серийное производство в следующем году.

Поэтому даже самом ярому поклоннику японского бренда, каким является мэр городка Шербрук Стив Лассьер, ничего другого не останется, как кататься пока на Tesla. Руководство дилерского центра, поздравляя мэра с покупкой на странице в Facebook, назвало это «временным решением» и пообещало, что полностью электрический Infinity «ожидается уже в 2021 году».





Electrek отмечает, что в Квебеке есть несколько дилеров, занимающихся перепродажей Tesla или принимающих электромобили в trade-in. Дилеры прямых конкурентов Tesla в премиум-сегменте, такие как Infinity, пока сюда не добрались. Сама же Tesla торгует автомобилями напрямую, минуя дилеров, поэтому вероятно, что автомобиль мэра Шербрука был не новым, а перепродажным.

То, что Infinity отстает от конкурентов, давно уже не новость. Особенно острая ситуация сложилась для японского бренда в Западной Европе, откуда он попросту был вынужден уйти. Возможно, проблемы люксового бренда это отражение проблем, с которыми сталкивается в последнее время сама компания Nissan.



