31 декабря теперь выходной в Ленобласти. В Петербурге пока думают

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем. Правда, за него придется отработать в субботу, 28 декабря.

«Я принял решение субботу объявить рабочим днем для того, чтобы большинство семей ленинградцев успели подготовиться к Новому году и дать возможность всем жителям региона спокойно собраться дома и встретить праздник», – цитирует 10 декабря Дрозденко 47news.

В комитете по труду и занятости Смольного «Фонтанке» объяснили, что на уровне региона нельзя объявить 31 декабря выходным. Такие решения глава региона может принимать только в адрес своих подчиненных — бюджетников. Редакция адресовала вопрос относительно Петербурга администрации губернатора, откуда обещали предоставить комментарий позднее.

Ранее о выходном 31 декабря объявили в Томской, Кировской, Псковской областях, в Крыму, Ставропольском крае и в Карачаево-Черкесии.

Согласно утвержденному календарю праздников на 2020-й, россияне будут отдыхать в следующем году с 1 по 8 января (Новый год); с 22 по 24 февраля (День защитника Отечества); с 7 по 9 марта (Международный женский день); с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая (длинные «майские» каникулы), а также с 12 по 14 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).



