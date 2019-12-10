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Происшествия
10.12.2019 14:28
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Кадры с рейдов «Нетрезвый водитель». Парней на BMW и Lexus оформляли под плач младенца: один из них в ночи призвал семью

В ходе рейдов «Нетрезвый водитель» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в минувшие выходные сотрудники ГИБДД выявили 33 водителей, управлявших машинами в состоянии опьянения. Пресечено 494 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Об этом 10 декабря сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Кадры с рейдов «Нетрезвый водитель». Парней на BMW и Lexus оформляли под плач младенца: один из них в ночи призвал семью

Из числа задержанных, по данным полиции, 31 человек перед поездкой употребил алкоголь и двое – наркотики. Пятеро сели за руль пьяными не первый раз, они будут привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей наказания от штрафа в 200-300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет. 15 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Двух водителей задерживали с погоней. На севере Петербурга ночью 7 декабря инспекторы ДПС преследовали лихача на «КИА Сорренто» несколько километров, в итоге пришлось стрелять. «Фонтанка» подробно рассказывала, как это было.


Ещё одного нетрезвого мужчину догоняли очевидцы аварии, которую он совершил. По информации «Дорожного инспектора», той же субботней ночью 34-летний петербуржец на белой BMW, пролетая по Кондратьевскому проспекту, задел автомобиль (почти новый, по словам хозяина, купленный три месяца назад) и скрылся. Очевидцы догнали BMW и вытащили водителя, который с трудом стоял на ногах, рассказывает на видео второй участник ДТП.

Сотрудники ДПС оформили происшествие на углу Кондратьевского и улицы Жукова. Медицинское освидетельствование виновника ДТП показало результат 0,660 мг/л. На мужчину составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управлением ТС водителем в состоянии опьянения). На вопрос, зачем сел пьяным за руль, он ответил, что хотел домой. К нему приехала группа поддержки, тоже навеселе.

Задержание нетрезвого водителя БМВ на Кондратьевском проспекте

Ещё одна история развернулась в самом центре Петербурга, на площади Искусств, в ту же ночь 7 декабря. Инспекторы ДПС по Центральному району остановили двух водителей, предположительно, в состоянии наркотического опьянения. «Два пацанчика возвращались с вечеринки, ничего лучше не придумали, чтобы доехать на собственных авто до дома. Один на BMW, другой на Lexus. Освидетельствование проходить отказались, оформлены по ч. 1 ст. 12.26 (отказ от медосвидетельствования)», – рассказывает «Дорожный инспектор».

Кадры с рейдов «Нетрезвый водитель». Парней на BMW и Lexus оформляли под плач младенца: один из них в ночи призвал семью

Любопытно, что водитель BMW в 3 часа ночи вызвал жену с 4-месячным ребёнком, чтобы та забрала оформленный на неё автомобиль, отмечает «Дорожный инспектор».


 

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