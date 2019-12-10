В Орле волонтеров призвали заботиться о ветеринарах. Вместо ветеранов

Заботиться о ветеринарах вместо ветеранов призвал баннер с социальной рекламой, вывешенный в центре Орла. За щит платил бюджет.

Об оплошности рекламщиков 10 декабря пишет издание «Орловские новости». Усмешки горожан вызвало информационное табло на 1-й Посадской улице в областном центре: «Я забочусь о ветеринарах вместе с Волонтерами Победы», – гласил текст. Хотя контекст, да и фото с пожилым фронтовиком, указывали на то, что речь все-таки шла о ветеранах Великой Отечественной войны.

Учитывая резонанс, областная администрация поспешила с комментарием: мол, ошибка в рекламном материале допущена субподрядчиком – рекламным агентством «Четыре Сезона», «внесшим изменения в макет без согласования с заказчиком».

«В настоящее время заказчиком предъявлено требование к подрядчику о размещении федерального макета с корректным текстом», – отрапортовали чиновники.





Извещение об электронном аукционе опубликовали в сентябре. Популяризировать волонтерство решил орловский центр молодежи «Полет». Подрядчик – ООО «Русские Экраны», субподрядчик — местное агентство «Четыре Сезона».