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Спорт
10.12.2019 14:23
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США обвинили «российского олигарха» в подкупе президента ФИФА при организации ЧМ-2018. Ранее федерация не нашла признаков коррупции

Министерство юстиции США опубликовало отчет о том, что бывший президент ФИФА был подкуплен, чтобы обеспечить России право на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право на проведение чемпионата мира. Российская заявка опередила Англию и совместные предложения от Нидерландов и Бельгии, а также Испании и Португалии», – сообщает 10 декабря издание Sky Sport со ссылкой на отчет минюста США. 

Свои умозаключения американская сторона делает на основе данных, полученных от бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила. По его словам, российское руководство было в курсе сделки с президентом ФИФА. 

В отчете минюста США не называется имя Йозефа Блаттера, однако именно он в то время возглавлял Международную федерацию футбола. Он, действительно, активно поддерживал российскую заявку, даже после объявленного бойкота мундиаля в РФ со стороны некоторых стран. 


Швейцарская прокуратура уже вела расследования возможного подкупа спортивных функционеров. Одновременно с этим ФБР обвиняло ряд высокопоставленных чиновников ФИФА в мошенничестве. В 2015 году Йозефа Блаттера отстранили от футбольной деятельности. В июне 2017 года глава следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкл Гарсия признал, что доказать влияние России на ход голосования не удалось.

Коррупционные скандалы при выборе страны-хозяйки мундиаля сотрясают ФИФА не в первый раз. Так, ранее в организации признали, что ряд членов исполнительного комитета получили взятки при выборе места для  ЧМ-2010, который в итоге прошел в ЮАР, а также ЧМ-1998, который состоялся во Франции. Следующий ЧМ в Катаре также не обошелся без скандала. Бывший футбольный чиновник Бонита Мерсиадес обвинил ФИФА и лично Блаттера в продвижении ЧМ в эмирате в северо-восточной части Аравийского полуострова. 

Чемпионат мира по футболу – 2018 все-таки прошел в России с 14 июня по 15 июля. Золото завоевала Франция.

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