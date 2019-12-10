Дзюба может сняться в детской комедии с бюджетом 120 млн рублей

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба может принять участие в детской комедии «Я не Дзюба». Как сообщает RNS , общий бюджет картины оценивается в 120 млн рублей.

Кинокомпания «ДжемСтудия», которая занимается проектом, обратилась в Фонд кино с просьбой о финансировании комедии.

«Мы хотели бы получить сумму в 71 млн рублей от Фонда кино», — заявил продюсер проекта Александр Голутва.

По словам режиссера Леонида Пляскина (сериалы «Молодая гвардия», «Чужой среди своих», «Версия»), фильм рассказывает историю мальчика, который хочет играть в футбол, но имеет проблемы с лишним весом. Герою выпадает возможность играть как его кумир, нападающий Артем Дзюба, но при условии, если он не похудеет ни на один килограмм.

В этом сезоне Артем Дзюба принял участие в 19 матчах Российской премьер-лиги. 31-летний нападающий забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.



