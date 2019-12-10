Суд не будет рассматривать дело о сожжённом бикини, в нём слишком много неизвестных

Пушкинский районный суд не стал рассматривать дело о сожжённом бикини клиентки центра красоты и косметологии «Лунный сад». Материалы производства в отношении гендиректора Марины Долгошеевой вернули в прокуратуру на доработку. 10 декабря городской суд оставил решение предыдущей инстанции без изменения, хотя пострадавшая подавала на апелляцию.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, органы следствия не конкретизировали, в чём для клиентки заключалась опасность фотоэпиляции. Кроме того, в деле не было заключения эксперта, что делает изложение обвинения противоречивым.

Салон красоты «Лунный свет» открылся в начале прошлого года на Московской улице в Пушкине. Для привлечения клиентов предпринимательница на 8 Марта устроила раздачу скидочных купонов. Предложением воспользовалась 43-летняя тренер по йоге и 27 марта записалась на прием. Ей хотелось облагородить зону глубокого бикини и провести эпиляцию верхней губы.

Клиенткой занялась врач-косметолог Любовь Карташова. Процедура проводилась аппаратом E-Light (EL-800) и длилась около пятидесяти минут. Клиентка заплатила 2800 рублей и ушла, а через два дня сделала фотографии, на которых запечатлены повреждения лобковой области, вульвы и перианальной области. Ей диагностировали ожоги 2-й степени, которые расцениваются как легкий вред здоровью. Лечение противоожоговыми препаратами обошлось ей в 357 рублей.





Клиентка, как писала «Фонтанка», потребовала от Долгошеевой компенсацию 250 тысяч рублей, в апреле 2018 года подала иск в Пушкинский суд. Но гражданским делом не удовлетворилась и заявила на «Лунный сад» в органы. В октябре прошли обыски. Долгошееву арестовали 16 декабря, но через пару часов после прочтения публикации «Фонтанки» следствие сменило гнев на милость, и предпринимательницу освободили.

Долгошеева вину в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 238 УК, признала. Попросила рассмотреть дело в особом порядке, без исследования доказательств.

Врача Любовь Карташову приговорили 20 декабря к штрафу 50 тысяч рублей. Суд установил, что она проводила процедуру аппаратом, использование которого требует медицинской лицензии. 27 марта она у салона отсутствовала и была получена через несколько дней.