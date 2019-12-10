Где карту открывали: банковский роуминг отменили и передали привет Сбербанку

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах страны.

«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в принятом 10 декабря документе.







Как отмечают в нижней палате парламента, нововведения устранят «межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг». Лично отменить роуминг от банков требовал премьер Дмитрий Медведев. Правда, крупнейший банк страны, известный мемом «Где карту открывали, туда и идите» быстро это сделать не сможет.

Президент Сбербанка Герман Греф заявлял, что пока прорабатывается модель монетизации и отмена возможна не раньше 2020 года. А в 2017 году он и вовсе говорил, что не будет отменять комиссию за межрегиональные переводы и продолжит на них зарабатывать.



