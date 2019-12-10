Спикер парламента Петербурга объяснил, зачем цитировал сам себя: это «парламентская автореминисценция»

Председатель Законодательного собрания Петербурга, лидер региональной «Единой России» Вячеслав Макаров объяснил, почему опубликованная им в «Санкт-Петербургских ведомостях» статья в некоторых местах почти дословно повторяет его же текст пятилетней давности. Это «парламентская автореминисценция», сообщили «Фонтанке» 10 декабря в пресс-службе спикера парламента.

«Автоцитаты» нужны Вячеславу Макарову для того, чтобы «вызывать шлейф и вспышки ассоциаций с предыдущими текстами». Это помогает «вести диалог автора и читателей в единой концепции», а также «оценивать события прошлого с позиций сегодняшнего дня», цитирует спикера Заксобрания его пресс-служба.

«"Парламентские автореминисценции" – скрепляющий прием, подчеркивающий единство концепции автора, незримо объединяющий все тексты в один. Использование мною таких перекличек с предыдущими текстами вполне логично. Все мои статьи, интервью, выступления всегда были в одной логике, иначе это был бы просто набор текстов. Многие убеждения сформировались десятилетиями и никуда уже не уйдут», — заявил Вячеслав Макаров.

Он полагает, что изложил в статье «краеугольные платформы парламентаризма: открытость и доступность как принципы работы власти, наличие прочной обратной связи с горожанами».





«Я глубоко убежден: пройдет год, пять, десятилетия и даже века, а для парламентария именно ответственность, перефразируя Уинстона Черчилля, останется той ценой, которую политик платит за власть. Искреннее спасибо всем, кто прочитал мою статью и выразил свое мнение», — резюмировал председатель парламента.

О том, что публикация Вячеслава Макарова, посвящённая четвертьвековому юбилею петербургского парламента, содержит повторы его же статьи о двадцатилетии Конституции, размещённой в 2013 году в «Парламентской газете», «Фонтанка» сообщила 9 декабря. Но есть у этих публикаций и отличия. Например, пять лет назад лидер регионального отделения «Единой России» упомянул об «абсолютном доминировании партии власти». В этот же раз он вовсе не уделил «Единой России» внимания.