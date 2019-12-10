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Бизнес-трибуна
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10.12.2019 15:27
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Дом для автомобиля. Почему паркинг лучше покупать вместе с квартирой

Сегодня при покупке квартиры для проживания своей семьи важно подумать и о своем автомобиле. Чем больше сознательность покупателей, тем выше актуальность паркингов, а чем выше класc жилья, тем чаще покупатели предпочитать совершать комплексную покупку – квартиру вместе с машиноместом в паркинге.

Дом для автомобиля. Почему паркинг лучше покупать вместе с квартирой

«Строительный трест»

При высоком классе недвижимости и цене объекта покупатели все серьезнее относятся к комфорту будущего проживания, в том числе – к заботе об автомобиле. Кроме того, важен и комфорт на окружающей территории – паркинг нужен не только для защиты автомобиля, но и для того, чтобы освободить пространство двора и придомовой территории для жизни – прогулок, детских игр, посиделок. Поэтому спрос на комплексную покупку в комплексах бизнес-класса и выше всегда больше. Для таких покупателей компания «Строительный трест» предлагает особые условия и цены. 

Сегодня ярким примером дома бизнес-класса может послужить ЖК «Сосновка» – объект, не имеющий аналогов на севере Петербурга – в Выборгском районе. Это дом бизнес-класса со всеми соответствующими этому уровню жилья атрибутами. Здесь закрытый охраняемый двор с эксклюзивным благоустройством: детские площадки, спортивные комплексы, шахматная доска, фонтан в центре, зоны отдыха с параметрическими скамейками, качественное озеленение.

«Строительный трест»
«Строительный трест»

Жилой комплекс выполнен в клубном формате, а это значит – комфортная высота жилого здания в пять этажей и всего 205 квартир в доме. Никакой излишней плотности и перенаселенности. Учитывая, что застройщик «Строительный трест» не создает квартир студийного формата, в доме представлены только просторные квартиры от двух до четырех комнат площадью до 190 кв. м. На пятом этаже – квартиры с террасами и возможностью установки камина. Дом целиком построен из кирпича, так что толщина стен там достигает 770 мм – это гарантия комфортного температурного режима и шумоизоляции внутри.

Комплекс находится в одном из самых перспективных и гармонично развитых районов города с устоявшейся инфраструктурой – на пр. Тореза, 77, в Выборгском районе. В окружении достаточно школ, частных и государственных детских садов и больниц. Коммерция и малый бизнес тоже развиты прекрасно – к услугам жителей множество магазинов, кафе, торговых центров.

Статус жилья определяется едва ли не в первую очередь локацией, и у «Сосновки» она отвечает всем запросам современного жителя мегаполиса. Кроме легкого выезда из района и доступности как северных пригородов, так и центра, здесь еще и обширная зеленая зона по соседству – всего в паре шагов парк Сосновка, один из крупнейших в городе. Многие покупатели ЖК «Сосновка» – это люди, живущие в Выборгском районе, но не желающие покидать его при смене жилья на более высокий класс.

«Строительный трест»
«Строительный трест»

О паркинге в бизнес-классе стоит сказать отдельно – в ЖК «Сосновка» это подземный двухуровневый паркинг на 310 машин. Стоимость одного машиноместа начинается от 1 млн 315 тыс. рублей.

Для клиентов, приобретающих квартиры в ЖК бизнес-класса «Сосновка», компания «Строительный трест» предлагает специально разработанное предложение на комплексную покупку машиноместа и квартиры*. При единовременной покупке квартиры в этом комплексе и машиноместа в паркинге или кладовки предоставляется скидка на квартиру 3 000 рублей с кв. метра. А если вы одновременно покупаете квартиру с двумя местами в паркинге или одним местом в паркинге и кладовкой, то скидка составит 5 000 рублей с кв. метра. 

Акция распространяется на квартиры с первого по четвертый этаж и действует до конца 2019 года. Сам ЖК «Сосновка» введен в эксплуатацию в октябре этого года, а в начале следующего будущие жильцы уже получат ключи.

Сроки акции: с 10.12.2019г. по 31.12.2019г.  С условиями можно ознакомиться на сайте https://www.stroytrest.spb.ru


Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

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