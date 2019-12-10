Происшествия
Суд приговорил к длительным срокам всех фигурантов дела о теракте в петербургском метро. У единственной женщины началась истерика
2-й Западный окружной военный суд огласил приговор одиннадцати фигурантам уголовного дела о взрыве в петербургском метро 10 декабря.
Аброра Азимова признали организатором взрыва и приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима и штрафу в 800 тысяч рублей.
Его брату Акраму назначено наказание в виде 28 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей.
Шохиста Каримова получила 20 лет и штраф в 500 тысяч рублей. Каримова — единственная женщина из всех фигурантов. По её собственным словам, она приехала в Россию на год, работала зеленщицей в ресторане. Адвокаты настаивали, что в материалах дела доказательств её виновности нет. После того, как она услышала приговор, у женщины началась истерика, она билась в аквариуме.
20 лет колонии и штраф в полмиллиона рублей также назначены Махамадюсуфу Мирзаалимову, Азамжону Махмудову, Дилмуроду Муидинову. 23 года заключения получил Садык Ортиков, 28 — Мухамадюсуп Эрматов, его брат Ибрагим — 27. Никто из фигурантов вину не признал. Слушатели и родственники осужденных кричат, что будут проклинать ФСБ, крики матери Мирзаалимова слышны от гардероба.
Гражданский иск Санкт-Петербургского метрополитена удовлетворен судом на сумму 695 088,30 рубля.
Обвинение просило пожизненное обоим братьям. Азимовых, как рапортовала ФСБ, задержали 17 и 19 апреля 2017-го в Подмосковье с пистолетом у одного и гранатой у другого. Оба убеждали суд, что задержание было инсценировкой, а до этого их якобы мариновали в «секретной тюрьме», где пытками учили, как правильно давать показания.
Напомним, «Фонтанка» ведет прямую трансляцию из зала суда.
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Справка:
Взрыв в перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт» 3 апреля 2017 года унёс жизни 16 пассажиров. По версии следствия, в вагоне подорвался 22-летний Акбаржон Джалилов, он же оставил вторую бомбу на «Площади Восстания». В помощи ему обвиняют 11 человек, никто из них вину не признаёт. Суд слушает их дело в Петербурге с апреля. Предполагается, что фигуранты входили в запрещённую в РФ группировку «Катиба Таухид валь-Джихад», которой руководили Сирожиддин Мухтаров и Бобиржон Махбубов, заочно арестованный в конце лета 2018 года.