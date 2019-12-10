Суд приговорил к длительным срокам всех фигурантов дела о теракте в петербургском метро. У единственной женщины началась истерика

2-й Западный окружной военный суд огласил приговор одиннадцати фигурантам уголовного дела о взрыве в петербургском метро 10 декабря.

Аброра Азимова признали организатором взрыва и приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима и штрафу в 800 тысяч рублей.

Его брату Акраму назначено наказание в виде 28 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей.





Шохиста Каримова получила 20 лет и штраф в 500 тысяч рублей. Каримова — единственная женщина из всех фигурантов. По её собственным словам, она приехала в Россию на год, работала зеленщицей в ресторане. Адвокаты настаивали, что в материалах дела доказательств её виновности нет. После того, как она услышала приговор, у женщины началась истерика, она билась в аквариуме.

20 лет колонии и штраф в полмиллиона рублей также назначены Махамадюсуфу Мирзаалимову, Азамжону Махмудову, Дилмуроду Муидинову. 23 года заключения получил Садык Ортиков, 28 — Мухамадюсуп Эрматов, его брат Ибрагим — 27. Никто из фигурантов вину не признал. Слушатели и родственники осужденных кричат, что будут проклинать ФСБ, крики матери Мирзаалимова слышны от гардероба.

Гражданский иск Санкт-Петербургского метрополитена удовлетворен судом на сумму 695 088,30 рубля.

Обвинение просило пожизненное обоим братьям. Азимовых, как рапортовала ФСБ, задержали 17 и 19 апреля 2017-го в Подмосковье с пистолетом у одного и гранатой у другого. Оба убеждали суд, что задержание было инсценировкой, а до этого их якобы мариновали в «секретной тюрьме», где пытками учили, как правильно давать показания.

Напомним, «Фонтанка» ведет прямую трансляцию из зала суда.