Дорожная полиция поймала виновного в ДТП с 5 пострадавшими в маршрутке. Парень рвался на родину, но денег не хватало

Сотрудники отдела ГИБДД по Кировскому району Петербурга задержали водителя, устроившего ДТП с пятью пострадавшими на Дороге на Турухтанные острова. Он собирался бежать на родину, но финансов не хватало – пришлось собирать по знакомым, рассказали источники в полицейском главке.

Как стало известно «Фонтанке», 9 декабря на Трамвайном проспекте сотрудники отдела ГИБДД по Кировскому району задержали 28-летнего гражданина Украины Сергея Шарина. Молодой человек подозревается в том, что около 22 часов 8 декабря со стоянки на улице Десантников похитил «Газель», принадлежащую компании, которая занимается строительством инженерных коммуникаций. После чего протаранил на ней маршрутку на Дороге на Турухтанные острова. С места происшествия он ретировался.

Известно, что ныне задержанный трудоустроен сварщиком в компании-владельце «Газели». Патент и регистрация у него имеется, а водительских прав нет. Доступ в машину он имел, поскольку в ней хранилось сварочное оборудование. По информации издания, после аварии Сергей стал обзванивать знакомых и просить денег в долг для экстренного возвращения на родину, но его планы смешали сотрудники дорожной полиции.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе полицейского главка, по решению суда, за езду без прав, страховки и оставление места аварии антигерой этой истории арестован на 10 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Скорее всего, ему будет вменена статья 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).





Напомним, что ДТП произошло в 22:35 8 декабря у 12-го дома по Дороге на Турухтанные острова. 44-летний водитель маршрутки №306 затормозил на красный сигнал светофора. В это время в ПАЗ въехала «Газель». В результате столкновения в автобусе пострадали 5 пассажиров. По данным на вчерашний день, трое из них оставались в больнице.