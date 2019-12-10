Эрмитаж возобновил работу после эвакуации

Государственный Эрмитаж вернулся к работе после эвакуации днем 10 декабря. Информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе учреждения культуры, добавив, что опасных и подозрительных предметов обнаружено не было.

Ранее музею пришлось временно отказать посетителям в показе экспозиций, случилось это после получения анонимного письма о заложенной бомбе. Эстафетную палочку Эрмитажу передали суды и торговые центры. Учебные учреждения тоже подстраховываются – на выход пошли студенты Петербургского государственного университета путей сообщения.

В Северной столице — девятый день волны минирований. Эрмитаж проверяли и вчера, несмотря на выходной в музее.



