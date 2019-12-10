Выставка работ финалистов конкурса "АРХпроект-2019" откроется 12 декабря

Группа ЦДС

Архитектура, северное диско и захватывающий вид на Финский залив: в «Севкабель Порте» открывается итоговая выставка конкурса «АРХпроект-2019: внутри и снаружи»

С 12 по 15 декабря на втором этаже корпуса Б общественно-делового пространства «Севкабель Порт» пройдет выставка лучших работ архитектурного конкурса «АРХпроект-2019: внутри и снаружи», организованного Группой ЦДС и журналом «Проект Балтия».

В программе – церемония награждения победителей, публичные лекции об архитектуре от членов жюри конкурса Теэму Куркела, партнера бюро JKMM (Хельсинки), и Евгения Асса, ректора школы МАРШ (Москва), а также – эксклюзивный DJ-сет в стиле северного диско от клуба «Мачты». Вход на мероприятия свободный.

В IV сезоне конкурса «АРХпроект» организаторы предложили участникам конкурса поразмышлять на тему «Внутри и снаружи» – представить свое представление о соотношении приватного и публичного в трех номинациях: «Среда обитания» (интерьер одной из типовых квартир), «Орнамент и плоскость» (архитектурное решение фасада детского сада) и «Функция двора» (благоустройство двора многоквартирного дома).

В 2019 году впервые в истории конкурса авторы лучших подач – 30 финалистов из более чем 200 участников «АРХпроекта» – получили возможность не только экспонировать свои проекты на общедоступной выставке, но и доработать их для представления международному жюри под руководством звездных менторов. Менторами выступили состоявшиеся российские архитекторы и дизайнеры – Степан Липгарт (Liphart Architects), Андрей Люблинский (ВШЭ), Сергей Падалко («Витрувий и сыновья»), Евгений Решетов и Татьяна Синельникова (RHIZOME), Георгий Снежкин («ХВОЯ») и Вячеслав Хомутов (HAUBAUS).

Победителей в каждой из номинаций жюри определит 12 декабря. Участники, занявшие первые места, пройдут оплачиваемые стажировки в группе ЦДС, призеры получат подарки от организаторов и партнеров «АРХпроекта», а обладатель Гран-при поедет на XVII Венецианскую биеннале архитектуры в мае 2020 года.

Справка о Группе ЦДС