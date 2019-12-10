Первый фигурант дела о теракте в петербургском метро приговорен к пожизненному сроку

2-й Западный окружной военный суд огласил первый приговор по делу о теракте в петербургском метро. Аброра Азимова признали виновным и приговорили к пожизненному заключению, передаёт корреспондент «Фонтанки» из зала суда 10 декабря.

«Азимову Аброру назначено пожизненное в колонии особого режима со штрафом в 800 тысяч», – зачитал судья.

Согласно материалам дела, 29-летний выходец из Киргизии Аброр Азимов был вовлечён в ряды боевиков в 2016 году членом запрещённой в РФ «Джамаат Таухид валь-Джихад» Бобиржоном Махбубовым. Его он якобы знал под псевдонимом Ахмат, поддерживал связь через мессенджеры и личные встречи в Турции, получал от него деньги и переводил через электронные системы платежей на карточку смертника Акбаржона Джалилова.





"Фонтанка" ведет прямую трансляцию из зала суда.

Предполагаемый смертник, по версии обвинения, общался с младшим из братьев Азимовых накануне теракта и получал от него наставления. В материалах дела представлены переводы с узбекского трёх телефонных разговоров, эксперты признали в одном из собеседников Аброра Азимова. Сам он знакомство с Джалиловым отрицает, заявляя, что показания о своей связи с террористами дал под пытками в «секретной тюрьме ФСБ».

Генпрокуратура требует для 11 человек четыре пожизненных и от 20 до 28 лет колонии. Вину не признаёт ни один. Дело слушается в суде с апреля. Предполагается, что фигуранты входили в запрещённую в РФ группировку «Катиба Таухид валь-Джихад», которой руководили Сирожиддин Мухтаров и Бобиржон Махбубов, заочно арестованный в конце лета 2018 года.