Жилой комплекс ЦДС «Северный» стал финалистом конкурса «Доверие потребителя»

ЖК «Северный»/ЦДС

Жилой комплекс ЦДС «Северный» стал финалистом конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».

Жилой комплекс ЦДС «Северный», реализуемый Группой ЦДС в городе Мурино в пешей доступности от станции метро «Девяткино», вышел в финал конкурса «Доверие потребителя». Объект выбран в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области». Всего на суд жюри в данной номинации было представлено 13 жилых комплексов.

ЦДС «Северный» состоит из 12 разновысотных жилых домов (18-19 этажей), возводимых по кирпично-монолитной технологии, и рассчитан на 4 473 квартиры. В составе жилого комплекса появятся детский сад на 320 мест и школа на 565 учеников. Проектом также предусмотрены подземные и надземные паркинги на 2 649 машиномест.

В 2018 году Группа ЦДС стала победителем конкурса «Доверие потребителя». Жилой комплекс ЦДС «Дюна» был признан лучшим в своем классе среди объектов, реализованных на территории Санкт-Петербурга.

Конкурс «Доверие потребителя» проводится в Северной столице с 2008 года. Его организаторами выступают Комиссия по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО, портал «Большой Сервер Недвижимости» и НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов».

В 2019 году в соревновании приняли участие 56 строительных компаний, на конкурсе в восьми номинациях были представлены 78 построенных и строящихся жилых комплексов. За участников проголосовало около 11 000 уникальных интернет-пользователей и около 300 посетителей и участников выставки «Ярмарка недвижимости».

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Северный» – застройщик ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Дюна» – застройщик ООО «ИнвестКапитал», проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru