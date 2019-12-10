Происшествия
Петербургский университет путей сообщения прервал работу на эвакуацию
Студенты Петербургского государственного университета путей сообщения пропускают пары на улице. В здании вуза на Московском проспекте днём 10 декабря проходит эвакуация и проверка.
Информацию о временном прекращении учебного процесса «Фонтанке» подтвердили в приёмной ректора университета.
Ранее, напомним, от посетителей из-за анонимки отказался Эрмитаж. Эстафетную палочку ему передали суды и торговые центры.
В Северной столице — девятый день волны минирований. Эрмитаж проверяли и вчера, несмотря на выходной в музее.