СМИ: Лужков не смог выйти из искусственной комы. Ему делали плановую операцию
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер в мюнхенской клинике из-за осложнений после прохождения плановой операции на сердце. Об этом 10 декабря сообщил источник «Ведомостей» в окружении бывшего градоначальника.
Собеседник издания уточнил, что Лужков не смог выйти из состояния искусственной комы, в которое его ввели перед операцией. «Проведенные врачами реанимационные мероприятия результата не дали», – говорит источник «Ведомостей».
Напомним, ранее соболезнования в связи со смертью Лужкова уже выразил нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.
Справка:
Юрий Лужков стал мэром Москвы в 1992 году. Он занимал эту должность 18 лет, его деятельность вызывала противоречивые оценки. С одной стороны, он развернул в столице масштабное строительство, привлек инвестиции. Появились храм Христа Спасителя, деловой центр «Москва-Сити», третье транспортное кольцо, много было снесено хрущевок. С другой стороны, город во многом потерял свой исторический облик.
Осенью 2010 года Лужкова уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия президента России Д. А. Медведева». Но уже в 2016-м Владимир Путин наградил экс-мэра орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность».
Попав в опалу после отставки, Лужков вышел из «Единой России», уехал сначала в Латвию, потом в Лондон. Но затем вернулся в РФ и все последние годы занимался бизнесом, держал свою знаменитую пасеку. Его жена Елена Батурина продолжала оставаться одной из самой богатых женщин страны по версии «Форбс».