СМИ: Лужков не смог выйти из искусственной комы. Ему делали плановую операцию

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер в мюнхенской клинике из-за осложнений после прохождения плановой операции на сердце. Об этом 10 декабря сообщил источник «Ведомостей» в окружении бывшего градоначальника.

Собеседник издания уточнил, что Лужков не смог выйти из состояния искусственной комы, в которое его ввели перед операцией. «Проведенные врачами реанимационные мероприятия результата не дали», – говорит источник «Ведомостей».

Напомним, ранее соболезнования в связи со смертью Лужкова уже выразил нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.



