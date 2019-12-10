Работа с избирателями. В Заполярье депутата посадили на 9 лет за продажу наркотиков

Депутат совета муниципального района в Ненецком автономном округе попался на перепродаже запрещенных веществ. Ближайшие годы слуга народа проведет в колонии.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщается 10 декабря на сайте регионального управления СК РФ.

По версии следствия, депутат из Нарьян-Мара в подъезде жилого дома продал местному жителю за 10 тысяч рублей 4,73 грамма наркотического вещества, крупнейшим производителем которого является Афганистан. В его отношении возбудили уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в значительном размере). Народный избранник признал себя виновным.

Следственный комитет не называет имя осужденного, однако местные СМИ говорят о депутате МО «Заполярный» Тимофее Солуянове из партии «Родина». Это подтверждается и карточкой дела на сайте Нарьян-Марского городского суда.



