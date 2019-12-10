Происшествия
Полиции удалось найти подозреваемого, застрелившего шестерых в чешском Остраве. Но задержать его уже невозможно
Чешская полиция выследила автомобиль Renault Laguna подозреваемого в стрельбе в чешском Остраве. Об этом сотрудники правоохранительных органов сообщили 10 декабря в своем twitter.
В сообщении уточняется, что задерживали злоумышленника со стрельбой, но в итоге он расстался с жизнью без помощи посторонних лиц. Напомним, неизвестный открыл стрельбу в университетской больнице чешского города Острав. В результате погибли шесть человек. Изначально полиция объявила подозреваемым мужчину в красном пиджаке, однако затем выяснилось, что это свидетель. Позже полиция опубликовала и фото предполагаемого стрелка.
Aktu?ln? informace na m?st? je 6 mrtv?ch a 2 zran?n?. pic.twitter.com/2ULrc1rgjM— Policie ?R (@PolicieCZ) December 10, 2019