Полиции удалось найти подозреваемого, застрелившего шестерых в чешском Остраве. Но задержать его уже невозможно

Чешская полиция выследила автомобиль Renault Laguna подозреваемого в стрельбе в чешском Остраве. Об этом сотрудники правоохранительных органов сообщили 10 декабря в своем twitter.

В сообщении уточняется, что задерживали злоумышленника со стрельбой, но в итоге он расстался с жизнью без помощи посторонних лиц. Напомним, неизвестный открыл стрельбу в университетской больнице чешского города Острав. В результате погибли шесть человек. Изначально полиция объявила подозреваемым мужчину в красном пиджаке, однако затем выяснилось, что это свидетель. Позже полиция опубликовала и фото предполагаемого стрелка.



