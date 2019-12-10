Сергей Собянин подтвердил смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть бывшего градоначальника столицы Юрия Лужкова. Запись с соболезнованиями появилась в twitter Собянина 10 декабря.

«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», – написал Собянин.

Смерть бывшего мэра столицы также подтвердила его супруга Елена Батурина, говорится в Тelegram-канале журналиста Олега Кашина.

Юрий Лужков скончался на 84 году жизни в Мюнхене. По предварительной информации, в немецкой клинике ему проводили операцию на сердце.

О дате и времени похорон пока не сообщалось.



