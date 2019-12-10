Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: -1
$ 63.58р
70.39р
15:03 10.12.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
10.12.2019 13:09
Печать

Еще больше скидок при покупке квартир в проектах Glorax Development

Еще больше скидок при покупке квартир в проектах Glorax Development

Glorax Development

До конца декабря в жилых комплексах компании Glorax Development можно приобрести недвижимость с дополнительным преимуществом*.

Специальное предложение суммируется с основной новогодней скидкой и распространяется на определенный пул квартир в проектах Ligovsky City на Лиговском проспекте и Golden City на намывных территориях Васильевского острова. 

На лот из 11 квартир в VI квартале Golden City покупатель может получить дополнительную скидку в размере 1%. Среди вариантов представлены видовые двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 44,82 до 93,79 кв. м. Некоторые квартиры выставлены на продажу впервые. Их стоимость начинается от 6 836 170 рублей.

На лот из 15 квартир в жилых комплексах «Первый квартал» и «Второй квартал» проекта Ligovsky City размер скидки увеличен на 2,5%. В «Первом квартале» на выбор покупателей представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, в том числе в планировках с двумя лоджиями. Минимальная стоимость квадратного метра с учетом скидки составит от 111 393 рубля. Во «Втором квартале» доступны варианты от студий площадью 26 кв. м. до просторных трехкомнатных квартир метражом 100 кв. м. Среди планировочных решений – жилое пространство с гардеробной и кухней-гостиной. Минимальная стоимость квадратного метра с учетом скидки составит от 110 234 рубля.

Новогоднее предложение в жилых комплексах Glorax Development действительно при 100% оплате или покупке в ипотеку.

Golden City – проект бизнес-класса с уникальной архитектурой, удобными планировками, дизайнерской отделкой мест общего пользования, ландшафтным дизайном в закрытых дворах и исключительными видовыми характеристиками. Жилые комплексы располагаются на первой береговой линии Финского залива недалеко от пассажирского порта «Морской фасад». Ввод в эксплуатацию VI квартала Golden City намечен на первый квартал 2020 года.

Ligovsky City – масштабный проект редевелопмента исторического центра Санкт-Петербурга. Сегодня Glorax Development ведет строительство жилых комплексов бизнес-класса «Первый квартал» и «Второй квартал» на Лиговском проспекте. Кварталы отличает удобный выезд на основные транспортные магистрали, комплексное благоустройство территории, продуманные планировки квартир и собственная инфраструктура.

*Сроки акции с 9 декабря по 31 декабря 2019г., до тех пор пока квартиры из пулов будут в наличии. Предложение действительно при 100% оплате или покупке в ипотеку. Уточнить условия, стоимость и забронировать квартиру можно по телефону: + 7 (812) 603-43-11 или в офисе продаж по адресу: Лиговский пр., 240, а также +7 (812) 603-43-22 или в офисе продаж по адресу: берег Невской губы В.О., 1Д, пассажирский морской порт.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents

ЖК Ligovsky City (первый квартал) – застройщик ООО «Музей техники», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Ligovsky City (второй квартал) – застройщик ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

 

РАЗМЕСТИТЬ "НОВОСТЬ КОМПАНИИ" ОНЛАЙН

 

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      Группа ЦДС
      10.12.2019 13:26

      Выставка работ финалистов конкурса "АРХпроект-2019" откроется 12 декабря

      Архитектура, северное диско и захватывающий вид на Финский залив: в «Севкабель Порте» открывается итоговая выставка конкурса «АРХпроект-2019: внутри и снаружи»
      ЖК «Северный»/ЦДС
      10.12.2019 13:21

      Жилой комплекс ЦДС «Северный» стал финалистом конкурса «Доверие потребителя»

      Жилой комплекс ЦДС «Северный» стал финалистом конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».
      Glorax Development
      10.12.2019 13:09

      Еще больше скидок при покупке квартир в проектах Glorax Development

      До конца декабря в жилых комплексах компании Glorax Development можно приобрести недвижимость с дополнительным преимуществом*.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      10.12.2019 12:34

      Более 70% вкладов клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют онлайн

      Ежемесячно растет доля вкладов, которые клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют через цифровые каналы. Так, если в январе-феврале 2019 года этот показатель составлял 66-67%, то уже в октябре текущего года 77% новых вкладов были оформлены в интернет- или мобильном банке.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      10.12.2019 11:47

      ЖК «Юнтолово» выиграл в конкурсе «Доверие потребителя»

      Новый жилой район «Юнтолово» (4 и 5 очереди) признан лучшим в Санкт-Петербурге строящимся жилым комплексом класса «стандартное жилье».
      ООО «Терминал-Ресурс»
      09.12.2019 18:00

      В Пушкинском районе вводится в эксплуатацию новый жилой комплекс

      Шестого декабря 2019 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» получил Заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации на ЖК «Образцовый квартал 5». Документ за номером 12-19-016-0396.1 выдан Управлением государственного строительного надзора.
      фото предоставил ПАО Сбербанк
      09.12.2019 17:55

      Сбербанк в 2020 году откроет в Петербурге Data Hub

      В Петербурге с 2020 года заработает Data Hub Сбербанка. Об этом сообщил на конференции AI Journey Дмитрий Бугайченко, управляющий директор дивизиона «Массовая персонализация».
      фото предоставил ПАО Сбербанк
      09.12.2019 17:30

      Конференция AI Journey в Петербурге: как развиваются технологии в бизнесе

      Конференция AI Journey, которую в Петербурге посетили более 800 человек, показала: тема развития искусственного интеллекта актуальна и для глобальных корпораций, и для обычных людей.
      Группа «Эталон»
      09.12.2019 17:29

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

      АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» аккредитовал новый проект Группы «Эталон» – Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      09.12.2019 17:05

      Последний корпус 15-й очереди ЖК «Северная долина» выведен в продажу.

      «Главстрой Санкт-Петербург» приступил к реализации корпуса № 14, который возводится в новом 21 квартале ЖК «Северная долина».
      предоставлено компанией ARKAN
      09.12.2019 16:53

      ARKAN спас угнанный автомобиль Mazda 6 в Петербурге

      Вчера днем, 8 декабря, на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышел владелец Mazda 6 и сообщил, что машина пропала с места парковки на севере Петербурга. Сразу же после звонка, благодаря установленному на автомобиле поисковому оборудованию, оперативный дежурный смог быстро отследить координаты автомобиля и незамедлительно передать их владельцу.
      «Новый Лесснер»/«Отделстрой»
      09.12.2019 16:10

      Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

      «Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в ноябре 2019 года.