Еще больше скидок при покупке квартир в проектах Glorax Development

Glorax Development

До конца декабря в жилых комплексах компании Glorax Development можно приобрести недвижимость с дополнительным преимуществом*.

Специальное предложение суммируется с основной новогодней скидкой и распространяется на определенный пул квартир в проектах Ligovsky City на Лиговском проспекте и Golden City на намывных территориях Васильевского острова.

На лот из 11 квартир в VI квартале Golden City покупатель может получить дополнительную скидку в размере 1%. Среди вариантов представлены видовые двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 44,82 до 93,79 кв. м. Некоторые квартиры выставлены на продажу впервые. Их стоимость начинается от 6 836 170 рублей.

На лот из 15 квартир в жилых комплексах «Первый квартал» и «Второй квартал» проекта Ligovsky City размер скидки увеличен на 2,5%. В «Первом квартале» на выбор покупателей представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, в том числе в планировках с двумя лоджиями. Минимальная стоимость квадратного метра с учетом скидки составит от 111 393 рубля. Во «Втором квартале» доступны варианты от студий площадью 26 кв. м. до просторных трехкомнатных квартир метражом 100 кв. м. Среди планировочных решений – жилое пространство с гардеробной и кухней-гостиной. Минимальная стоимость квадратного метра с учетом скидки составит от 110 234 рубля.

Новогоднее предложение в жилых комплексах Glorax Development действительно при 100% оплате или покупке в ипотеку.

Golden City – проект бизнес-класса с уникальной архитектурой, удобными планировками, дизайнерской отделкой мест общего пользования, ландшафтным дизайном в закрытых дворах и исключительными видовыми характеристиками. Жилые комплексы располагаются на первой береговой линии Финского залива недалеко от пассажирского порта «Морской фасад». Ввод в эксплуатацию VI квартала Golden City намечен на первый квартал 2020 года.

Ligovsky City – масштабный проект редевелопмента исторического центра Санкт-Петербурга. Сегодня Glorax Development ведет строительство жилых комплексов бизнес-класса «Первый квартал» и «Второй квартал» на Лиговском проспекте. Кварталы отличает удобный выезд на основные транспортные магистрали, комплексное благоустройство территории, продуманные планировки квартир и собственная инфраструктура.

*Сроки акции с 9 декабря по 31 декабря 2019г., до тех пор пока квартиры из пулов будут в наличии. Предложение действительно при 100% оплате или покупке в ипотеку. Уточнить условия, стоимость и забронировать квартиру можно по телефону: + 7 (812) 603-43-11 или в офисе продаж по адресу: Лиговский пр., 240, а также +7 (812) 603-43-22 или в офисе продаж по адресу: берег Невской губы В.О., 1Д, пассажирский морской порт.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents

ЖК Ligovsky City (первый квартал) – застройщик ООО «Музей техники», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Ligovsky City (второй квартал) – застройщик ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/