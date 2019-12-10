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Общество
10.12.2019 12:53
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Куриное яйцо, Bad Guy, Путин, «Игры престолов» и Мария Шарапова. Twitter рассказал, чем жила соцсеть в 2019 году

Соцсеть для обмена мгновенными сообщениями Twitter подвела итоги активности своих пользователей в 2019 году. Самым популярным твитом стала фотография обыкновенного куриного яйца. Аккаунт под названием «яйцо мирового рекорда» призвал пользователей сделать твит самым популярным в мире. И ему это удалось. Яйцо бежевого цвета было ретвитнуто более пяти миллионов трёхсот тысяч раз.

На втором месте оказался ролик, где участник южнокорейской бойз-бенд-группы BTS пританцовывает под хит Билли Айлиш «Bad Guy». Поп-синергия подарила автору твита 1,4 миллиона ретвитов.


Замыкает тройку первоапрельский твит из Техаса, где камера подглядывает за тем, как толпа молодых мужчин убегает по коридору от утёнка.

В топ-10 попала ещё одна поп-звезда – Леди Гага. Смысловая нагрузка её сообщения не сильно отличалась от остальных триумфаторов. 

«AAAAAAAAAAAAHHHHHRHRGRGRGRRRGURBHJB EORWPSOJWPJORGWOIRGWSGODEWPGOHEPW09GJEDPOKSD !!!!!!!!!!!!!!! 0924QU8T63095JRGHWPE09UJHP», – написала поп-дива ещё 7 лет назад, но и в 2019 году продолжила будоражить сознание Twitter-аудитории.

Самым обсуждаемым телевизионным событием стал сериал «Игры престолов». На втором месте оказался американский научно-фантастический сериал «Очень странные дела». На третьем месте ветераны экрана — «Симпсоны» Мэтта Грёнинга. Главным событием на большом экране по версии пользователей Twitter оказался фильм-фэнтези «Мстители: Финал», который опередил «Историю игрушек – 4» и даже триумфальное возвращение комикс-героя Джокера в одноимённом фильме Тодда Филлипса. В топ-10 попали и очередной «Человек-паук» и киноремейк мультика «Король Лев», продолжение «Холодного сердца» и даже ещё не вышедший в прокат финальный фильм многолетней саги «Звёздные войны».

Главным актёром стал британский актёр Том Холланд, который солировал и в «Мстителях», и в «Человеке-пауке» 2019 года. В топ-10 также попали Крис Эванс, модель Зендайя, Роберт Дауни-младший, Киану Ривз, Дженнифер Лопез и другие.

Рокеров или мастеров классической музыки в топ-10 важных для Twitter-аудитории музыкантов не оказалось. На первом месте те же парни из Сеула BTS. Далее идут Ариана Гранде, канадец Дрейк, барбадосская певица Риана, хип-хоп-исполнительница Карди Би, Джастин Бибер, Бейонсе, Канье Уэст, Билли Айлиш и Леди Гага.

Топ-3 спортивных команд – футбольные звёзды из «Барселоны», «Реал Мадрида» и «Манчестер Юнайтед». Российских профессиональных спортивных структур в десятке не нашлось. Однако в топ-10 самых популярных спортсменов-женщин на девятом месте оказалась теннисистка Мария Шарапова. Главными спортсменами-мужчинами предсказуемо стали футболисты. Бразилец Неймар, Лионель Месси и Кристиано Рональдо. Футбольные чемпионаты УЕФА и ФИФА также попали в топ-5 самых популярных мировых соревнований.

Подавляющее большинство топовых новостей связаны с конфликтами и трагедиями, исключая попавшую на второе место новость про наступление новой эры по японскому летоисчислению – Эры Рэйва. На первом месте после пожара во французской столице оказался хештег #NotreDame. Революционные события в Венесуэле вынесли на третье место #Venezuela. Политический кризис Великобритании поднял #Brexit на четвёртое место. В топ-10 главных хештегов также попали призывы помолиться за леса Амазонки #PrayForAmazonia, столкновения сторонников независимости Гонконга с полицией #HongKong. Грета Тунберг и её единомышленники вывели хештег протеста зелёных #ClimateStrike на восьмое место. Мартовская трагедия в новозеландском Крайстчёрче ушла в историю девятым местом одноимённого хештега.

Главными Twitter-политиками 2019-го стали сразу два президента США. Номер один – Дональд Трамп. Номер два — его предшественник Барак Обама. Бронза досталась президенту Индии Нарендре Моди. Глава российского государства Владимир Путин уступил члену Палаты представителей США от демпартии Александре Окасио-Кортес, президенту Бразилии Жаиру Болсонару, американскому сенатору Берни Сандерсу, Хилари Клинтон, Джо Байдену и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Президент РФ в рейтинге Twitter оказался на десятом месте, и даже без фотографии.

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