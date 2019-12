Куриное яйцо, Bad Guy, Путин, «Игры престолов» и Мария Шарапова. Twitter рассказал, чем жила соцсеть в 2019 году

Соцсеть для обмена мгновенными сообщениями Twitter подвела итоги активности своих пользователей в 2019 году. Самым популярным твитом стала фотография обыкновенного куриного яйца. Аккаунт под названием «яйцо мирового рекорда» призвал пользователей сделать твит самым популярным в мире. И ему это удалось. Яйцо бежевого цвета было ретвитнуто более пяти миллионов трёхсот тысяч раз.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)



We got this ? pic.twitter.com/VkMPwJo9GI