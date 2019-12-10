«Ребята решили пошутить и стали создавать волну». Старшеклассник рассказал об эвакуации школы на Планерной

Дополнительные выходы из школы №246 в Приморском районе были открыты во время эвакуации. Об этом «Фонтанке» рассказал один из старшеклассников 10 декабря.

По словам школьника, после сигнала тревоги учителя прошли к гардеробу и создали два прохода. Несмотря на открытые дополнительные выходы, толпа устремилась к главному. Несколько учащихся в возрасте примерно 10-11 лет испугались.

«Паники не было настоящей, некоторые не очень умные ребята решили пошутить и стали создавать волну и кричать, только ради веселья, для них это был повод не учиться и пропустить школу», — отметил он.

Эвакуацию в 246-й школе на улице Планерной проводили накануне. Родители поделились видео со столпотворением на первом этаже учреждения и рассказали о травмах детей. В администрации района травмы школьников не подтвердили.



