Суд зачитывает одиннадцать приговоров за теракт в метро. Онлайн-трансляция

10 декабря, 12:47

Пока только на протокольную съёмку. Приставы привычно напоминают, что для слушателей предназначена правая часть зала, для потерпевших и представителей - левая. На ней занято мест пять-шесть. Больше не удаётся рассмотреть из-за скопления фотографов и операторов. Сотрудники суда отмечают, что в день начала суда посетителей было всё же меньше. В гардеробе пересчитывают оставшиеся номерки и сетуют, что вот-вот закончатся.