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Общество
10.12.2019 12:41
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Суд зачитывает одиннадцать приговоров за теракт в метро. Онлайн-трансляция

Тройка московских военных судей на выездном заседании в Петербурге 10 декабря оглашает приговор обвиняемым в подрыве поезда в метро 3 апреля 2017 года. «Фонтанка» ведет текстовую и видео-трансляцию из зала суда.

Суд зачитывает одиннадцать приговоров за теракт в метро. Онлайн-трансляция

автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

 Генпрокуратура требует для 11 человек четыре пожизненных и от 20 до 28 лет колонии. Вину не признаёт ни один.

  • Пока только на протокольную съёмку. Приставы привычно напоминают, что для слушателей предназначена правая часть зала, для потерпевших и представителей - левая. На ней занято мест пять-шесть. Больше не удаётся рассмотреть из-за скопления фотографов и операторов. Сотрудники суда отмечают, что в день начала суда посетителей было всё же меньше. В гардеробе пересчитывают оставшиеся номерки и сетуют, что вот-вот закончатся.

    Татьяна Ципуштанова

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  • В день оглашения приговора в суде на Кирочной демонстрируют небывалую пунктуальность. Вместо обычного ожидания от получаса до нескольких часов слушателей в зал уже пригласили.

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