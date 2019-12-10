За угрозы судье Криворучко задержан четвертый. Его нашли в Воронеже

Задержан еще один обидчик судьи Криворучко, вынесшего приговор по громкому делу актера Павла Устинова. Взяли его в Воронеже.

Об этом 10 декабря со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

«В ходе оперативных и следственных мероприятий задержан подозреваемый в угрозах судье через Интернет», – отметил источник.

Telegram-канал Baza называет его жителем Воронежа Михаилом Квасовым и уточняет, что ему вменяют агрессивные комментарии в соцсетях.





Таким образом, в деле об угрозах судье — уже четыре фигуранта.

Напомним, судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко, входящий в так называемый список Магнитского, стал широко известен общественности после того, как посадил на три года актера Павла Устинова — за вывихнутое плечо росгвардейца на митинге 3 августа. Актер утверждал, что в акции вообще участия не принимал. Позже приговор отменил горсуд столицы. Судье же стали поступать угрозы. В Интернете предлагали «сжечь» судью и предлагали ему «ходить оглядываться». Были возбуждены уголовные дела о публикации в Интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью. Они закончились задержанием троих — Евгения Ерзунова, Алексея Вересова и Сергея Половца. Последний на подписке, остальные арестованы. Автором первоначального поста об угрозах видят Ерзунова. «Фонтанка» писала, что на месяц после неудачного приговора Криворучко фактически отстранили от ведения уголовных дел: он рассматривал только административные протоколы и продлевал меры пресечения.