Более 70% вкладов клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют онлайн

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Ежемесячно растет доля вкладов, которые клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют через цифровые каналы. Так, если в январе-феврале 2019 года этот показатель составлял 66-67%, то уже в октябре текущего года 77% новых вкладов были оформлены в интернет- или мобильном банке.

Наибольшей популярностью пользуются вклады с максимальной доходностью без возможности пополнения и снятия средств, их доля составляет более 70%. Средняя сумма вклада, открытого клиентом онлайн, составляет около 450 рублей.

При этом половина онлайн-вкладчиков Банка «Санкт-Петербург» – это люди старшего возраста. Это факт говорит о том, что возраст пользователей онлайн-банкинга меняется в сторону увеличения: все больше зрелых людей предпочитают инновационные технологии.

Отметим, что оформление вкладов через цифровые каналы имеет ряд преимуществ – помимо удобства и комфорта, это еще и выгодно. Так, максимальная ставка по одному из самых популярных на текущий момент вкладов Банка «Санкт-Петербург» «Зимний Петербург», открытому в онлайн-канале, составляет 6,5%, а в оффлайн-канале – 6,1%*. Подробнее здесь.

«В рамках реализации стратегии, направленной на цифровизацию бизнеса, мы постоянно улучшаем функциональность и эффективность цифровых каналов. До 2022 года мы намерены довести объем вкладов, открытых дистанционно, до 90%. Уже сегодня более 60% клиентов банка «Санкт-Петербург» являются активными пользователями электронных каналов (интернет- и мобильный банки). Это один их самых высоких уровней проникновения цифровизации среди российских банков», – говорит вице-президент–директор департамента продуктов Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

Подробнее о вкладах Банка «Санкт-Петербург», которые помогут сохранить и приумножить сбережения, можно узнать на сайте: https://www.bspb.ru/retail/deposits/.

*Ставки действительны с 01.12.2019 г. по 15.12.2019 г. Сумма вклада от 10 000 рублей, срок от 6 месяцев до 3 лет. Ставка от 4,9% до 6,5% годовых. Дополнительные взносы и частичные изъятия не предусмотрены. Выплата процентов в конце срока вклада. При досрочном расторжении договора начисление процентов производится по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте, действующей на момент досрочного расторжения.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»