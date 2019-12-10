Дождь потушил гирлянды. В Смольном прокомментировали неработающую иллюминацию на Невском проспекте

Читатели «Фонтанки» обратили внимание на неработающие элементы новогодней подсветки. По их словам, потухшие гирлянды и украшения можно найти на Невском проспекте, на Конногвардейском бульваре и на мосту Ломоносова.

В комитете по печати, ответственном за праздничную иллюминацию, объяснили явление кратковременными отключениями в связи с погодными условиями. «Срабатывает электрозащита из-за влажности. Приезжает вышка и заново включает. Брака нет», – пояснил 10 декабря глава ведомства Владимир Рябовол. По его словам, отключения являются точечными и не носят массового характера.

В городе на Неве к Новому году установят 61 искусственную елку. Главная, на Дворцовой, высотой 25 метров. Чиновники отчитываются, что в этом году элементов праздничного оформления будет на треть больше — более 3 500. Город закупил световые композиции, которые разместят на опорах освещения, кустарниках и деревьях, в чашах фонтанов, фасадах зданий. Всего на оформление потратят 337 млн рублей.



