Турпоток россиян в Финляндию вырос на 18%. Один из 590 тысяч попал в Суоми нелегально

Россияне стали чаще ездить в соседнюю Финляндию, и даже серый холодный ноябрь не помешал росту турпотока.

Сергей Николаев, "Фонтанка.ру"

Как рассказали «Фонтанке» 10 декабря в пресс-службе Пограничной охраны Финляндии, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска граждане РФ в предыдущем месяце пересекли 590 тысяч раз, и это на 18% больше, чем в ноябре 2018-го. Ещё 56 тысяч пересечений зарегистрировано в портах и аэропортах, однако самолётами и паромами при поездках в Суоми наши соотечественники стали пользоваться реже на 13%.

Всего пассажиропоток россиян в Финляндию в январе — ноябре вырос на 9% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, до 6,72 млн пересечений.

В тройку самых загруженных пунктов пропуска традиционно вошли автомобильные «Нуйямаа» («Брусничное»), «Ваалимаа» («Торфяновка») и Иматра («Светогорск»). Как ранее писала «Фонтанка», через «Брусничное» в основном ездят на шопинг.

Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии за месяц выписал 237 штрафов и начал 23 расследования. Восемь из них касаются владения опасными предметами (к ним в частности относятся кастеты, газовые баллончики, электрошокеры). Россияне часто либо не знают о том, что такие предметы самообороны в Финляндии запрещены, либо забывают выложить их перед поездкой из машины. За месяц появилось также по два дела об организации нелегальной миграции и нарушении госграницы и три — из-за вождения в состоянии сильного алкогольного опьянения. Одного россиянина в возрасте примерно 30 лет, незаконно пробравшегося в Финляндию, поймали в депо станции «Вайниккала» 3 ноября — он попросил убежища.

Контрабанда и огнестрельное оружие тоже фигурируют в отчёте. Не обошлось и без поддельных документов: среди них были фальшивые страховки, вид на жительство, штампы в паспорте, техпаспорта и регистрации на автомобиль.





Всего на основных пунктах пропуска «развернули» 114 человек — у них не было ни действующей визы, ни ВНЖ.

Ранее сообщалось, что спрос на визы по итогам 2019 года, по прогнозам Генконсульства Финляндии в Петербурге, вырастет на 20%.