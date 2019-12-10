Сборная России узнала соперников по товарищеским играм перед ЧЕ-2020

В рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России сыграет товарищеские матчи со сборными Швеции, Молдавии, Польши и Сербии. Как сообщает во вторник, 10 декабря, пресс-служба Российского футбольного союза, матчи пройдут на выезде 28 марта со Швецией, 31 марта с Молдавией, 2 июня с Польшей и на своем поле 6 июня с Сербией.

«В связи с тем, что мы попали в одну группу с Финляндией и Данией, приняли решение сыграть на выезде со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро-2020», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Сборная России вышла в финальную часть Евро-2020, заняв второе место в отборочной группе I. По ходу квалификации команда Черчесова по два раза обыграла сборные Казахстана, Сан-Марино, Кипра и Шотландии, а также дважды уступила Бельгии.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет следующим летом в 12 европейских городах. Сборная России сыграет на групповой стадии турнира против команд Бельгии, Финляндии и Дании. Два из этих матчей станут для российской команды домашними — с бельгийцами и финнами сборная сыграет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, а с датчанами встретится в Копенгагене.



