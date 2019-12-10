«Горэлектротранс» все же купит свои 142 троллейбуса. Но дешевле

Отмена закупки 142 троллейбусов для Петербурга объясняется пересчетом начальной стоимости. Ранее она составляла 3,7 млрд.

В «Горэлектротрансе» 10 декабря пояснили причину отмены трех аукционов на приобретение подвижного состава. «Уточняется цена поставки на предмет возможности снижения начальной цены поставки», – рассказали «Фонтанке» в предприятии.

Напомним, накануне были отменены 3 аукциона на «оказание услуги финансовой аренды (лизинга)». Самый крупный, со стартовой стоимостью 1,94 млрд рублей, включал 87 троллейбусов большого класса. Еще 35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом предполагалось купить за 1,09 млрд; 20 машин особо крупного класса оценивались в 699 млн. Поставить их надо было в первом полугодии 2020-го.



