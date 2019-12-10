По одной схеме. Серию массовых ДТП в Петербурге продолжил «паровозик», созданный во сне

Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти 10 декабря подводит итоги минувшего дня. Число зафиксированных аварий не превысило показатели последних дней.

В понедельник, 9 декабря, ГИБДД зарегистрировала в Санкт-Петербурге 406 ДТП, в 15 из которых пострадали 16 человек. Трое травмированных в городе детей – это мальчики, сбитые вечером в течение пары часов, причём двое при схожих обстоятельствах. Погиб только один человек, в области, тоже вечером – 31-летний водитель «Жигулей» на трассе «Сортавала».





Чем выделился понедельник, так это массовыми ДТП. В первой половине дня очевидцы отчитались в соцсетях как минимум о четырёх таких авариях. Самые зрелищные последствия были продемонстрированы на Свердловской набережной, где грузовик прокатился по разделительной полосе и уткнулся во встречный минивэн. На фотографиях было видно четыре повреждённые машины (в том числе грузовик со стройматериалами в правой полосе), очевидцы насчитали шесть.

Эту серию продолжило столкновение пяти транспортных средств паровозиком на проспекте Авиаконструкторов, 49, около 19 часов. В машине предполагаемого виновника, последней в цепочке, ехал пассажиром ребёнок, сразу после ДТП она задымилась. В «Ладе Ларгусе» «сидел мужчина, кого-то ждал», рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным «Дорожного инспектора», в ДТП никто не пострадал.

По словам подписчика паблика, виновник на «Опеле» признался, что уснул. А водитель «Ларгуса» отмечал, что год назад ему так же «прилетело», когда он стоял с другой стороны улицы.

Это было не первое ДТП за день из-за сна за рулём. Предположительно, по той же причине утром таксист выехал на встречную полосу на проспекте Народного Ополчения.