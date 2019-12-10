Гендиректора «Метростроя» после обысков отвезли на Литейный. На рабочем месте его с тех пор не было

В Петербурге генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров второй день не появляется на работе. Накануне его опрашивали сотрудники Федеральной службы безопасности.

По данным «Фонтанки», обыски в «Метрострое» 9 декабря проводили сотрудники следственного управления УФСБ и Службы контрразведывательного обеспечения объектов на транспорте. Такие же мероприятия проходили на Расстанной, где находится Управление производственно-технологической комплектации ОАО «Метрострой» . На Литейный сотрудники транспортного отдела доставили Александрова и директора УПТК Мирослава Августиновича. Николай Александров не появлялся на работе ни в понедельник, ни во вторник, его мобильный телефон отключен.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что еще зимой было возбуждено уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере. Прокуратура обнаружила факт хищения 360 млн рублей со стороны должностных лиц из числа руководителей ОАО «Метрострой» и ООО «СУ-121». Такую же сумму в январе 2019 года вменяла «Метрострою» налоговая инспекция по одному из эпизодов, касающемуся вывоза грунтов со стройки Фрунзенского радиуса.



