Минёры оставили туристов без прекрасного. Эвакуирован Эрмитаж

Анонимные минёры выгнали на улицу посетителей Эрмитажа 10 декабря. Об эвакуации в главном музее Северной столицы «Фонтанке» рассказали очевидцы. По их данным, опустел главный комплекс на Дворцовой площади, а также Главный штаб.

В справочной Эрмитажа подтвердили, что музей временно не принимает посетителей. В здании проводится проверка.

Первыми сегодня в Петербурге провели эвакуацию суды. На данный момент после ложной тревоги вернулись к работе Петродворцовый, Смольнинский, Выборгский, Сестрорецкий, Невский. Затем анонимы заявились в торговые центры.

Напомним, что в Северной столице — девятый день волны минирований. Эрмитаж проверяли и вчера.



